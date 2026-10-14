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Опубликовано 14 октября, 17:55

Микроавтобус с россиянами вылетел с трассы в Турции: Девять человек пострадали

Шесть россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

Обложка © X / PlatformAntalya

Обложка © X / PlatformAntalya

Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. В результате пострадали девять человек, среди них шестеро россиян и трое граждан Турции, сообщает SHOT.

Авария произошла около полудня на трассе Коркутели — Фетхие в районе Юкарыкараман. По предварительным данным, 58-летний водитель потерял управление, после чего машина съехала с дороги.

На место прибыли бригады скорой помощи и правоохранители. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего их доставили в государственную больницу Коркутели.

Девять человек получили лёгкие травмы. Медики оказали им помощь амбулаторно, угрозы жизни пострадавших нет.

Причины, по которым водитель потерял управление, пока устанавливаются. По факту аварии начата проверка.

В ДТП с автобусом в Турции пострадали 25 человек
В ДТП с автобусом в Турции пострадали 25 человек

В мае в районе Бельдиби провинции Анталья в ДТП с экскурсионным автобусом пострадали 14 российских туристов. Всех россиян тогда доставили в больницы, а ситуацию взяло на контроль Генконсульство РФ в Анталье.

Больше новостей об авариях и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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