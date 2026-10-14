Микроавтобус с россиянами вылетел с трассы в Турции: Девять человек пострадали
Шесть россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции
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Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. В результате пострадали девять человек, среди них шестеро россиян и трое граждан Турции, сообщает SHOT.
Авария произошла около полудня на трассе Коркутели — Фетхие в районе Юкарыкараман. По предварительным данным, 58-летний водитель потерял управление, после чего машина съехала с дороги.
На место прибыли бригады скорой помощи и правоохранители. Пострадавшим оказали первую помощь, после чего их доставили в государственную больницу Коркутели.
Девять человек получили лёгкие травмы. Медики оказали им помощь амбулаторно, угрозы жизни пострадавших нет.
Причины, по которым водитель потерял управление, пока устанавливаются. По факту аварии начата проверка.
В мае в районе Бельдиби провинции Анталья в ДТП с экскурсионным автобусом пострадали 14 российских туристов. Всех россиян тогда доставили в больницы, а ситуацию взяло на контроль Генконсульство РФ в Анталье.
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