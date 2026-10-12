В ДТП с автобусом в Турции пострадали 25 человек

Микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся в турецкой провинции Афьонкарахисар. По предварительным данным, травмы получили 25 человек. Состояние некоторых врачи оценивают как тяжелое. Российское посольство выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

Авария произошла около 17:00 по местному времени, которое совпадает с московским, на дороге в районе Шухут. По информации турецкого издания Haberler, микроавтобус следовал из Шухута в район Сениркент провинции Ыспарта. Возле города Караадилли водитель потерял управление, после чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

Прибывшие на место бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницы. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, число раненых ещё уточняют.

Посольство России в Турции сообщило, что выясняет обстоятельства ДТП и проверяет информацию о возможных пострадавших россиянах.

«Посольство выясняет обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее Life.ru писал, как в Воронеже столкнулись два маршрутных автобуса, в результате чего пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребёнок. ДТП произошло на Ленинском проспекте. Полиция разыскивает водителя легкового автомобиля, который, предположительно, спровоцировал аварию.