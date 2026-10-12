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Регион
Опубликовано 12 октября, 22:03

В ДТП с автобусом в Турции пострадали 25 человек

ДТП с автобусом в Турции. Обложка © X / NewsPulse

ДТП с автобусом в Турции. Обложка © X / NewsPulse

Микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет и перевернулся в турецкой провинции Афьонкарахисар. По предварительным данным, травмы получили 25 человек. Состояние некоторых врачи оценивают как тяжелое. Российское посольство выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

Авария произошла около 17:00 по местному времени, которое совпадает с московским, на дороге в районе Шухут. По информации турецкого издания Haberler, микроавтобус следовал из Шухута в район Сениркент провинции Ыспарта. Возле города Караадилли водитель потерял управление, после чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

Прибывшие на место бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницы. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, число раненых ещё уточняют.

Посольство России в Турции сообщило, что выясняет обстоятельства ДТП и проверяет информацию о возможных пострадавших россиянах.

«Посольство выясняет обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении диппредставительства.

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Ранее Life.ru писал, как в Воронеже столкнулись два маршрутных автобуса, в результате чего пострадали пять человек, в том числе двухлетний ребёнок. ДТП произошло на Ленинском проспекте. Полиция разыскивает водителя легкового автомобиля, который, предположительно, спровоцировал аварию.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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