Четыре человека погибли при столкновении трёх автомобилей в Чувашии

Четыре человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей на федеральной трассе А-151 в Чувашии. Об этом сообщили в региональном МВД.

«В Чувашии полицейские устанавливают обстоятельства столкновения трёх автомобилей, где погибли четыре молодых человека», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла неподалёку от деревни Сюрбеево в Цивильском округе. Участниками ДТП стали Audi, Kia и ВАЗ-21099. По данным полиции, все четверо погибших находились в салоне отечественной легковушки.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кузбассе машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и перевернулась. Авария произошла 11 октября в городе Белово на пересечении улиц Ленина и Юбилейной. По предварительным данным полиции, скорая с включёнными проблесковыми маячками выехала на перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Lifan. Пострадали оба водителя и два фельдшера.