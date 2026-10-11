Четыре человека пострадали при столкновении скорой с легковушкой в Кузбассе

В городе Белово Кемеровской области машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем Lifan и перевернулась, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, уточнив, что среди раненых — два фельдшера и оба водителя.

Авария произошла 11 октября около 20:30 по местному времени на пересечении улиц Ленина и Юбилейной. По предварительным данным полиции, скорая направлялась на вызов с включёнными проблесковыми маячками и выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент по улице Юбилейной двигался автомобиль Lifan. После столкновения с иномаркой машина медиков опрокинулась.

«В результате автоаварии водители обоих транспортных средств, а также два фельдшера скорой получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в пресс-службе кузбасского главка МВД.

По информации Кузбасского клинического центра медицины катастроф, пострадали мужчины 53 и 46 лет, а также женщины 43 и 55 лет. Состояние всех четверых оценивается как средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее Life.ru сообщал о массовом ДТП с маршруткой на трассе М-7 «Волга» в Подмосковье. Авария произошла 11 октября в Богородском городском округе, где столкнулись пассажирский микроавтобус «ГАЗ», две грузовые машины и легковой Ford. В маршрутке находились 19 человек, четверым пассажирам потребовалась медицинская помощь.