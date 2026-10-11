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Опубликовано 11 октября, 16:39

Пьяный лихач на легковушке пролетел через Арку Победы в Петербурге и чудом выжил

Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Красном Селе Санкт-Петербурга Volkswagen врезался в мемориал победителям Великой Отечественной войны. Авария произошла 11 октября, а момент столкновения попал на камеры наблюдения, сообщает Mash на Мойке.

ДТП в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Очевидцы утверждают, что водитель был сильно пьян. После аварии мужчина попытался скрыться, но упал и не смог самостоятельно подняться. Прибывшие медики осмотрели автомобилиста и выяснили, что медицинская помощь ему не требуется. Машину под присмотром сотрудников Госавтоинспекции эвакуировали на штрафстоянку.

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Ранее в Бурятии в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, в том числе трое детей. По данным полиции, водитель автомобиля Honda находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал 0,97 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму. Все пострадавшие госпитализированы.

Больше новостей об авариях на дорогах — в рубрике «ДТП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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