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Регион
Опубликовано 21 сентября, 12:09

Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП на МКАД, он был пьян

Обложка © Telegram / Дептранс. Оперативно

Обложка © Telegram / Дептранс. Оперативно

Водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП на МКАД, задержали. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Москвы.

«В районе 104 км МКАД произошло столкновение 8 транспортных средств... Задержан подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом», — сообщили в ведомстве.

В надзорном ведомстве также установили, что в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Напомним, грузовик врезался в автомобили, стоявшие в очереди на МКАД. В результате столкновения погибли два человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, дальнейшая процессуальная судьба задержанного будет определена в установленном законом порядке.

Больше новостей об авариях на дорогах — в рубрике «ДТП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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