Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП на МКАД, он был пьян

Водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП на МКАД, задержали. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Москвы.

«В районе 104 км МКАД произошло столкновение 8 транспортных средств... Задержан подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом», — сообщили в ведомстве.

В надзорном ведомстве также установили, что в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, грузовик врезался в автомобили, стоявшие в очереди на МКАД. В результате столкновения погибли два человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, дальнейшая процессуальная судьба задержанного будет определена в установленном законом порядке.