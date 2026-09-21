Автобус сбил 83-летнюю женщину в Ростове-на-Дону, ей оторвало ногу
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В Ростове-на-Дону автобус сбил 83-летнюю женщину возле остановки. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал «Это Ростов».
По словам очевидцев, авария произошла, когда автобус начал отъезжать от остановки на улице Портовой. Женщина получила тяжёлые травмы и потеряла много крови.
Предварительно, пенсионерка стала переходить дорогу прямо перед автобусом. Водитель не успел затормозить и совершил наезд.
На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Пострадавшую передали медикам и доставили в больницу. Обстоятельства аварии и степень вины участников ДТП устанавливаются.
Похожий случай произошёл в Махачкале: маршрутка насмерть сбила 58-летнюю женщину, переходившую дорогу. По данным Госавтоинспекции, она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель ехал по выделенной полосе.
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