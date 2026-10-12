Три человека погибли в ДТП при обгоне на дороге к Архызу в КЧР

Три человека погибли и ещё один пострадал в результате серьёзной аварии в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в региональном МВД.

ДТП произошло на 32-м километре федеральной автодороги, ведущей к курорту «Архыз». По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ-2107 пошёл на обгон, однако не справился с управлением и по касательной задел Lada Priora.

После столкновения «семёрка» врезалась в опору дорожного освещения. Удар оказался смертельным для водителя и двух пассажиров отечественной легковушки — все трое скончались на месте.

Ещё одного пассажира ВАЗ-2107 госпитализировали. Водитель Lada Priora в аварии не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших в массовом ДТП с маршруткой в Подмосковье увеличилось до семи человек. Авария произошла 11 октября на 41-м километре трассы М-7 «Волга» в Богородском округе. Столкнулись четыре транспортных средства: пассажирский микроавтобус ГАЗ, грузовики «Газель» и FAW, а также легковой Ford. В момент ДТП в маршрутке находились 16 человек. Все семеро пострадавших получили травмы средней степени тяжести.