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Регион
Опубликовано 12 октября, 14:33

Три человека погибли в ДТП при обгоне на дороге к Архызу в КЧР

Последствия аварии. Обложка © МАКС / МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Последствия аварии. Обложка © МАКС / МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Три человека погибли и ещё один пострадал в результате серьёзной аварии в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в региональном МВД.

ДТП произошло на 32-м километре федеральной автодороги, ведущей к курорту «Архыз». По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ-2107 пошёл на обгон, однако не справился с управлением и по касательной задел Lada Priora.

После столкновения «семёрка» врезалась в опору дорожного освещения. Удар оказался смертельным для водителя и двух пассажиров отечественной легковушки — все трое скончались на месте.

Ещё одного пассажира ВАЗ-2107 госпитализировали. Водитель Lada Priora в аварии не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В Турции микроавтобус вылетел с дороги, пострадали 17 человек
В Турции микроавтобус вылетел с дороги, пострадали 17 человек

Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших в массовом ДТП с маршруткой в Подмосковье увеличилось до семи человек. Авария произошла 11 октября на 41-м километре трассы М-7 «Волга» в Богородском округе. Столкнулись четыре транспортных средства: пассажирский микроавтобус ГАЗ, грузовики «Газель» и FAW, а также легковой Ford. В момент ДТП в маршрутке находились 16 человек. Все семеро пострадавших получили травмы средней степени тяжести.

Больше новостей о дорожных происшествиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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