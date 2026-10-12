В турецкой провинции Мерсин пассажирский микроавтобус вылетел с дороги во время сильного дождя. В результате аварии пострадали 17 человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. ДТП произошло утром 12 октября в районе Силифке на трассе Мерсин — Анталья возле населённого пункта Акдере.

В Турции микроавтобус вылетел с дороги, пострадали 17 человек. Видео © Telegram / A Haber

По данным турецкого агентства DHA, из-за дождя дорожное покрытие стало скользким. Водитель потерял управление, после чего микроавтобус съехал с трассы и оказался в придорожном саду. На место прибыли бригады скорой помощи, пожарные и жандармерия. Всех 17 пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Состояние одного из раненых медики оценивают как тяжёлое. Информации о погибших нет. Турецкие правоохранительные органы начали проверку обстоятельств аварии. Окончательная причина ДТП пока не установлена.

Ранее Life.ru сообщал, что 11 человек погибли и ещё как минимум 26 пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса. После столкновения автобус опрокинулся, а к месту происшествия направили большое количество машин скорой помощи и спасательных служб.