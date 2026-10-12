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Регион
Опубликовано 12 октября, 20:50

Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Воронеже

Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области

Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области

Пять человек, включая двухлетнего мальчика, пострадали при столкновении двух маршрутных автобусов в Воронеже. Авария произошла на Ленинском проспекте, сообщили в ГУ МВД по области.

По предварительным данным полиции, неизвестный водитель легкового автомобиля столкнулся с автобусом ПАЗ «Вектор Next», который ехал по маршруту №36, а затем скрылся.

После этого автобус остановился, и в него въехал другой «Вектор Next», следовавший по маршруту №1кв. За рулём второго автобуса находился 42-летний водитель.

Травмы получили три пассажира маршрута №36 — женщины 24 и 40 лет и двухлетний мальчик. В автобусе №1кв пострадали женщины 18 и 51 года. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Водителя легкового автомобиля, который мог спровоцировать первое столкновение, разыскивают.

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Александра Мышляева
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