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Опубликовано 12 октября, 13:26

Дипломаты сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших в ДТП в Анталье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTMA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTMA

Российских граждан нет среди 17 человек, пострадавших при опрокидывании пассажирского автобуса в турецкой Анталье. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ со ссылкой на данные местных правоохранителей.

Авария произошла 12 октября на трассе Анталья — Ыспарта. Транспорт следовал из провинции Текирдаг, расположенной на северо-западе Турции, в Аланью. Всего в салоне находились 23 человека, 17 из которых получили травмы.

На место происшествия прибыли медицинские бригады, которые оказали необходимую помощь пассажирам. Обстоятельства ДТП выясняются.

Автобус с туристами перевернулся в Турции, пострадали 46 человек
Автобус с туристами перевернулся в Турции, пострадали 46 человек

Напомним, Life.ru писал, что на трассе Анталья — Ыспарта перевернулся микроавтобус с 23 пассажирами. 12 октября в районе Аксу он потерял управление на скользком из-за разлитого дизтоплива участке. Пострадали 17 человек, один — в тяжёлом состоянии.

Больше новостей о дорожных авариях, пострадавших и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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