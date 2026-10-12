Дипломаты сообщили об отсутствии россиян среди пострадавших в ДТП в Анталье

Российских граждан нет среди 17 человек, пострадавших при опрокидывании пассажирского автобуса в турецкой Анталье. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ со ссылкой на данные местных правоохранителей.

Авария произошла 12 октября на трассе Анталья — Ыспарта. Транспорт следовал из провинции Текирдаг, расположенной на северо-западе Турции, в Аланью. Всего в салоне находились 23 человека, 17 из которых получили травмы.

На место происшествия прибыли медицинские бригады, которые оказали необходимую помощь пассажирам. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, Life.ru писал, что на трассе Анталья — Ыспарта перевернулся микроавтобус с 23 пассажирами. 12 октября в районе Аксу он потерял управление на скользком из-за разлитого дизтоплива участке. Пострадали 17 человек, один — в тяжёлом состоянии.