В Анталье перевернулся микроавтобус, пострадали 17 человек

На трассе Анталья — Ыспарта перевернулся пассажирский микроавтобус, в результате чего пострадали 17 человек. Об этом сообщил телеканал A Haber со ссылкой на администрацию губернатора Антальи.

Авария произошла 12 октября около 10:30 в районе Аксу неподалёку от перекрёстка Топаллы. По предварительным данным, микроавтобус с 23 пассажирами потерял управление на участке дороги, который оказался скользким из-за разлитого дизельного топлива. В канцелярии губернатора уточнили, что травмы получили 17 человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

Прибывшие на место медики оказали пассажирам первую помощь. Для ликвидации последствий аварии к месту ДТП направили экстренные службы.

Сын водителя Эшреф Ташчи рассказал журналистам, что его отец пытался удержать транспорт под контролем, однако не смог предотвратить опрокидывание. По его словам, причиной заноса стало топливо, разлитое на проезжей части.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи. Власти пообещали дополнительно информировать общественность о развитии ситуации.

Ранее Life.ru сообщал о серьёзной аварии с туристическим автобусом на западе Турции. В мае 2026 года транспорт, следовавший из Анкары в Чанаккале, съехал с дороги в поле и перевернулся неподалёку от деревни Йылдыран. Травмы получили 46 человек.