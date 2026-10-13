После гибели женщины и ребёнка под самосвалом в Домодедове возбудили дело

После гибели 33-летней женщины и её шестилетнего сына под колёсами опрокинувшегося самосвала в подмосковном Домодедове возбудили уголовное дело. Следствие проверяет обстоятельства аварии и возможное нарушение правил дорожного движения.

Дело расследуют по части 5 статьи 264 УК РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности гибель двух или более человек. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Трагедия произошла 13 октября около полудня на Речной улице в городском округе Домодедово. По предварительной информации полиции, водитель самосвала не справился с управлением, после чего многотонная машина опрокинулась на легковой автомобиль.

За рулём легковушки находилась 33-летняя женщина. Вместе с ней ехал шестилетний сын. Оба погибли на месте происшествия.

В полиции первоначально сообщили, что в ДТП участвовал КамАЗ. При этом в прокуратуре назвали другую марку грузовика — Scania. Точные обстоятельства происшествия, включая причины опрокидывания тяжёлой машины, предстоит установить следствию.

Домодедовская городская прокуратура взяла расследование под контроль. О задержании водителя самосвала или предъявлении ему обвинения пока не сообщалось.

Ранее Life.ru сообщал о первых обстоятельствах трагедии в Домодедове. По первоначальной информации полиции, грузовик со щебнем опрокинулся на легковой автомобиль около 12:02. На момент первого сообщения возраст погибших ещё не уточнялся, а сотрудники Госавтоинспекции только приступили к выяснению причин аварии. Позднее прокуратура установила, что жертвами стали 33-летняя мать и её шестилетний сын.