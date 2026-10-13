Самосвал со щебнем раздавил легковушку в Подмосковье — погибли женщина и ребёнок

Женщина и ребёнок погибли в подмосковном Домодедове после того, как на их автомобиль опрокинулся КамАЗ со щебнем. Трагедия произошла днём 13 октября на Речной улице, сообщили в пресс-службе полиции Подмосковья

По предварительным данным, водитель самосвала потерял управление, после чего тяжёлая машина завалилась на легковушку. Находившиеся в ней женщина-водитель и ребёнок получили смертельные травмы. Оба погибли на месте происшествия.

Авария случилась около 12:02 возле одного из жилых домов. Обстоятельства, при которых грузовик потерял устойчивость и опрокинулся, пока не установлены.

Информации о состоянии водителя КамАЗа в официальном сообщении нет. Также не уточняются возраст погибшего ребёнка и марка легкового автомобиля. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Менее месяца назад в Домодедове произошла ещё одна смертельная авария. Как сообщал Life.ru 19 сентября, на втором километре дороги Востряково — Ловцово столкнулись три автомобиля — Lada, ВАЗ и Hyundai. По предварительным данным полиции, водитель первой машины выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли три человека, ещё двое получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции проводили проверку обстоятельств происшествия.