В Башкирии пьяный 16-летний водитель перевернул «Ниву»— один пассажир погиб, трое ранены

В Кушнаренковском районе Республики Башкортостан зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. По данным региональной Госавтоинспекции, инцидент произошёл 21 августа около 00:30 на 2-м километре трассы Султанаево – Шарипово.

16-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Лада Нива», не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В салоне автомобиля в момент аварии находились другие подростки.

В результате ДТП 13-летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия бригады медиков. Трое других несовершеннолетних пассажиров (12, 13 и 14 лет) были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Несовершеннолетний водитель транспортного средства получил незначительные повреждения в виде ушибов.

Ранее сообщалось, что шесть человек, включая ребёнка, пострадали при столкновении 14 автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Авария произошла около 13:00 на 940-м километре дороги в Каменском районе. По предварительным данным, водитель грузовика «Петербилт» с полуприцепом не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди транспорт. После удара столкнулись девять легковых и пять грузовых автомобилей.