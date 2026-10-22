Семь человек погибли в ДТП с минивэном и грузовиком под Тобольском

Семь человек погибли и ещё двое получили травмы в результате столкновения минивэна с грузовиком на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. После удара легковой автомобиль загорелся. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Тюменской области.





Трагедия произошла 21 октября на 278-м километре автодороги Р-404 в Тобольском округе. По информации спасателей, минивэн врезался в стоявший грузовой автомобиль MAN. Вслед за столкновением начался пожар.

Все погибшие находились в салоне минивэна. Ещё двум людям из этой же машины удалось выжить, однако они получили травмы. В МЧС уточнили, что детей среди погибших и пострадавших нет.

Ранее Life.ru писал, что мотоциклист погиб в результате столкновения с грузовым автомобилем в Новой Москве. Смертельная авария произошла на Кварцевской улице в ТиНАО. По предварительным данным, ДТП случилось в районе дома № 4.