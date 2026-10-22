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Опубликовано 22 октября, 01:10

Семь человек погибли в ДТП с минивэном и грузовиком под Тобольском

Обложка © MAX / МЧС Тюменской области

Обложка © MAX / МЧС Тюменской области

Семь человек погибли и ещё двое получили травмы в результате столкновения минивэна с грузовиком на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. После удара легковой автомобиль загорелся. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Тюменской области.

  • Семь человек погибли в ДТП с минивэном и грузовиком под Тобольском. Фото © MAX / МЧС Тюменской области
    Семь человек погибли в ДТП с минивэном и грузовиком под Тобольском. Фото © MAX / МЧС Тюменской области
  • Семь человек погибли в ДТП с минивэном и грузовиком под Тобольском. Фото © MAX / МЧС Тюменской области
    Семь человек погибли в ДТП с минивэном и грузовиком под Тобольском. Фото © MAX / МЧС Тюменской области

Семь человек погибли в ДТП с минивэном и грузовиком под Тобольском. Фото © MAX / МЧС Тюменской области

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Трагедия произошла 21 октября на 278-м километре автодороги Р-404 в Тобольском округе. По информации спасателей, минивэн врезался в стоявший грузовой автомобиль MAN. Вслед за столкновением начался пожар.

Все погибшие находились в салоне минивэна. Ещё двум людям из этой же машины удалось выжить, однако они получили травмы. В МЧС уточнили, что детей среди погибших и пострадавших нет.

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Ранее Life.ru писал, что мотоциклист погиб в результате столкновения с грузовым автомобилем в Новой Москве. Смертельная авария произошла на Кварцевской улице в ТиНАО. По предварительным данным, ДТП случилось в районе дома № 4.

Больше новостей о смертельных авариях и происшествиях на дорогах — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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