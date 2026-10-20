Замминистра здравоохранения Рязанской области погиб в жутком ДТП с фурой

Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец погиб в ДТП с грузовиком Sitrak возле села Плахино. После столкновения обе машины загорелись, сообщает «Рен-ТВ».

По предварительным данным, чиновник за рулём Audi Q7 выехал на встречную полосу и врезался в фуру. От полученных травм он скончался на месте. Водитель большегруза, 35-летний Сергей Т., выжил, его с переломами доставили в областную клиническую больницу.

В региональном Минздраве подтвердили гибель Хоминца и выразили соболезнования его родным, друзьям и коллегам. В ведомстве он работал с 2017 года, занимаясь вместе с командой вопросами, от которых зависели жизни и здоровье людей.

«Трудно принять, что человека, с кем работали рядом, больше нет. В такие моменты особенно остро чувствуешь ценность человеческой жизни и невосполнимость потери. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, его друзьям и коллегам. Разделяем общую боль. Светлая память», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал о гибели главы подмосковного Реутова Филиппа Науменко в результате ДТП с грузовиком. Авария произошла 7 декабря 2025 года в Нижегородской области, когда служебный автомобиль чиновника выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. От удара машина перевернулась, а сам градоначальник получил тяжёлые травмы. Его экстренно госпитализировали, однако вскоре он впал в кому. Несмотря на усилия врачей, 13 декабря Науменко скончался в возрасте 39 лет. Пост главы Реутова он занимал с 2023 года.