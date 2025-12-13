Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко умер после ДТП

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко скончался после ДТП. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Ушёл из жизни Филипп Анатольевич Науменко. Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича», — написал председатель областной думы в своём телеграм-канале.

Брынцалов отметил, что Науменко много лет проработал в Подмосковье. Занимался поддержкой предпринимательства и науки в Балашихе, а в последние годы под его руководством развивался город Реутов. Науменко был глубоко верующим человеком и большое внимание уделял поддержке Церкви, помощи ближним, подчеркнул спикер облдумы. Брынцалов выразил искренние слова поддержки семье погибшего.

Филиппу Науменко было 39 лет. Пост главы Реутова он занял в 2023 году.

Ранее сообщалось, что глава города Реутов Филипп Науменко попал в дорожно-транспортное происшествие в Нижнем Новгороде. В результате аварии он получил серьёзные травмы и был экстренно госпитализирован в отделение реанимации, где его состояние оценивалось как критическое. Науменко впал в кому.