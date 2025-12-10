Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 17:09

Впавший в кому мэр Реутова в момент жуткого ДТП был не пристёгнут

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Обложка © reutov.net

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, находящийся в коме после аварии, во время столкновения не был пристёгнут ремнём безопасности. Данную информацию передаёт телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, 39-летний чиновник и его 28-летний водитель Георгий Бицадзе не использовали ремни безопасности. В результате лобового столкновения с КамАЗом на трассе М-12 в Нижегородской области Науменко получил открытую черепно-мозговую травму, отёк мозга и серьёзные повреждения лёгких. После экстренной операции в НИИ скорой помощи имени Склифосовского его состояние остаётся крайне тяжёлым, врачи борются за стабилизацию жизненных показателей.

Водитель, управлявший китайским электромобилем VOYAH, отделался лёгкой царапиной на локте. Известно, что за девять лет вождения у Бицадзе накопилось около 300 штрафов, преимущественно за превышение скорости, а в день аварии он также был оштрафован за не пристёгнутый ремень. Если Науменко не удастся спасти, водителю может грозить до пяти лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Слуцкий опроверг сообщения о ДТП при участии «майбаха» Жириновского
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал уголовное преследование судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина, причастного к серьёзному ДТП. Инцидент произошёл на трассе М-8 «Холмогоры», где Гришин, управляя автомобилем Land Rover, грубо нарушил ПДД. Он превысил установленную скорость и совершил обгон на перекрёстке, что привело к столкновению с автомобилем Reno

Юлия Сафиулина
