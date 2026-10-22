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Опубликовано 22 октября, 21:00

Секс за рулём мог привести к смертельному ДТП в Португалии: Водитель бросил спутницу и сбежал

В Португалии женщина погибла в ДТП, занимаясь сексом в машине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Португалии женщина погибла в ДТП, предположительно занимаясь сексом с водителем во время движения. Автомобиль перевернулся в районе Рамада города Одивелаш, а мужчина сбежал, оставив спутницу в салоне. Об этом сообщает Jornal de Notícias.

Прибывшие спасатели обнаружили 49-летнюю пассажирку без сознания и одежды. Женщина не была пристёгнута ремнём безопасности. Реанимация не помогла.

По версии следствия, водитель мог потерять управление из-за интимной близости с пассажиркой. После аварии мужчина выбрался из машины и скрылся, не оказав женщине помощи.

Позднее 26-летний водитель самостоятельно явился в полицию с адвокатом. Ему могут предъявить обвинения в опасном вождении, неоказании помощи и причинении смерти по неосторожности. Точная причина ДТП устанавливается.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве водитель Audi устроил массовое ДТП на Третьем транспортном кольце, после чего выскочил из машины голым и попытался скрыться. Иномарка протаранила Volkswagen и Mercedes, в результате водитель первой машины получил сотрясение мозга и травму спины. Далеко убежать виновнику аварии не удалось — его задержали и направили на медицинское освидетельствование.

Больше новостей о смертельных авариях и происшествиях на дорогах — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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