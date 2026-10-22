Водитель сгоревшего после ДТП под Тюменью минивэна не был пьян

Водитель минивэна, в котором при столкновении с грузовиком под Тобольском погибли семь человек, не имел признаков алкогольного опьянения. Об этом журналистам сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

«Признаков опьянения нет у него», — сказал собеседник РИА «Новости».

33-летний мужчина выжил в аварии, однако получил тяжёлые травмы. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое.

Трагедия произошла вечером 21 октября на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Минивэн, направлявшийся из Сибая в Сургут, столкнулся с грузовиком, который начал движение в колонне автомобилей у светофора на участке дорожных работ.

После удара минивэн загорелся и полностью выгорел. В салоне находились девять человек. Спастись удалось только двоим — водителю и 57-летнему пассажиру. Оба госпитализированы.

Жертвами аварии стали четверо мужчин и три женщины. Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал о смертельной аварии под Тобольском. По данным МЧС, минивэн столкнулся с грузовиком MAN и загорелся. Пострадали семь человек.