Байкера чуть не убил имплант после ДТП — его сердце в любой момент могли проткнуть «‎иглы»

В Новосибирске кардиохирурги спасли 38-летнего мотоциклиста, в сердце которого после аварии оказались острые фрагменты разрушившегося медицинского импланта. Врачи извлекли металлические обломки и заменили повреждённый сердечный клапан. Об этом сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Мешалкина.

Житель Кургана попал в ДТП в 2025 году, однако серьёзные последствия травмы проявились лишь спустя несколько месяцев. Мужчину начали мучить боли в груди, одышка и постоянная слабость. Обследование выявило неожиданную причину ухудшения самочувствия.

Оказалось, что во время столкновения разрушился ранее установленный кава-фильтр — специальное устройство, предотвращающее попадание тромбов в лёгочную артерию. Его металлические части переместились по кровеносным сосудам и застряли в сердце, повредив клапан.

Медики столкнулись с редчайшим осложнением. Во время многочасовой открытой операции хирурги «аккуратно извлекли все вросшие в сердце обломки, напоминавшие острые иглы», после чего установили пациенту биологический протез клапана.

Вмешательство прошло успешно. Байкера уже выписали с благоприятным прогнозом, а вернуться к любимому увлечению — езде на мотоцикле — он сможет примерно через три месяца.