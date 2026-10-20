На волосок от ампутации: В Подмосковье хирурги за пять часов спасли мужчине ногу

В Люберцах хирурги спасли мужчину от ампутации ноги, артерии которой оказались полностью закупорены тромбами, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Пациент поступил в больницу с сердечной недостаточностью, однако во время обследования у него обнаружили ещё два серьёзных заболевания. Чтобы сохранить конечность, медикам пришлось провести экстренную пятичасовую операцию.

Мужчину доставили в Люберецкую больницу на скорой помощи. Помимо проблем с сердцем, врачи диагностировали у него пневмонию и острую ишемию левой ноги — опасное нарушение кровоснабжения тканей.

Обследование показало, что артерии конечности перекрыты тромбами. Без срочного восстановления кровотока ткани могли получить необратимые повреждения, после чего единственным выходом стала бы ампутация.

Несмотря на тяжёлое состояние пациента и сопутствующие заболевания, врачи приняли решение немедленно оперировать его.

«Даже при наличии многочисленных сопутствующих заболеваний хирургическое лечение в такой ситуации остаётся единственным эффективным вариантом. Поэтому мы экстренно прооперировали пациента, удалили тромбы из артерии левой ноги и восстановили кровоток. Хирурги и реаниматологи работали около пяти часов», — рассказал заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов.

Операция завершилась успешно. Сразу после удаления тромбов и восстановления кровоснабжения нога пациента стала теплее, а сам мужчина вновь смог ею двигать. Таким образом, медикам удалось предотвратить потерю конечности.

Параллельно специалисты занимались лечением пневмонии. Пациент прошёл курс антибактериальной терапии, после чего продолжил восстановление под наблюдением врачей.

По завершении реабилитации мужчину выписали из больницы. Сейчас он вернулся к привычному образу жизни.

Медики напоминают, что внезапная сильная боль в руке или ноге, похолодание конечности, изменение цвета кожи, онемение и нарушение подвижности могут свидетельствовать об острой ишемии. При появлении таких симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь, поскольку промедление способно привести к необратимому повреждению тканей.