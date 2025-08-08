В Петербурге предотвратили ампутацию обеих ног у пациента с тяжёлой патологией

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе успешно оказали помощь пациенту с тяжёлой сосудистой патологией. Год назад врачи этого учреждения спасли мужчину от ампутации, применив уникальную методику. Сейчас его состояние поддерживается с помощью современных эндоваскулярных вмешательств, которые проводят под местным наркозом. Пациент спокойно общается и шутит с врачами, отмечая, что не испытывает боли или волнения.

К петербургским специалистам 55-летний Андрей Верченко попал в прошлом году с тяжёлым диагнозом — артериальной недостаточностью, которая привела к развитию гангрены обеих стоп. В его родном Краснодаре врачи планировали ампутировать стопы, однако в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе выполнили сложнейшее вмешательство и сохранили возможность ходить. Тем не менее осталась необходимость проведения профилактических операций, которые выполняются через небольшой прокол.

Руководитель отдела сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии Сергей Платонов отметил, что прокол делается не в классическом месте — бедренной крупной артерии, — а через мельчайшие артерии голени или стопы. Данный метод минимизирует риск осложнений и кровотечений.

Специалисты научно-исследовательского института являются первыми и единственными в стране, кто выполняет подобные операции. За время работы ими сделано около ста таких вмешательств, что составляет примерно 10% от общего числа эндоваскулярных процедур, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».