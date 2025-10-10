В Люберцах впервые провели операцию по протезированию артерий нижних конечностей

В Люберецкой больнице врачи успешно провели сложную шестичасовую операцию по протезированию брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей, спасая 68-летнего пациента от ампутации. Об этом сообщили Life.ru сообщили в Люберецкой больнице.

«После тщательной подготовки мы провели шестичасовую операцию, в результате которой выполнили протезирование брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей. Потребовалась значительная реконструкция для восстановления проходимости сосудов, чтобы улучшить кровоснабжение и избежать болевого синдрома и ампутации», — пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии Люберецкой больницы Родион Шилов и добавил, что такая сложная по объёмам операция была проведена в Люберецкой больнице впервые.

Пациент обратился в больницу с сильными болями в ногах, усиливающимися при ходьбе и мешающими спать по ночам. Диагностика показала тотальное закрытие артерий и участка аорты, что грозило ампутацией. После комплексного обследования врачи приняли решение о сложной операции по протезированию сосудов. Операция прошла без осложнений, пациент провёл сутки в реанимации и был переведён в палату для реабилитации. Сейчас он выписан, болевой синдром исчез, восстановлена двигательная активность.

Ранее во время семейного отдыха в Мексике двухлетний ребёнок попал в серьёзную аварию — грузовик столкнулся с автомобилем, которым управляла его мать. В результате происшествия у мальчика возникла крайне тяжёлая травма: голова оказалась отделена от позвоночника и спинного мозга. При этом тело ребёнка оказалось искривлено в кресле в противоестественном положении. Несмотря на то, что травма считалась практически несовместимой с жизнью, врачи смогли провести сложнейшую операцию.