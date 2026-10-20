Два вида рака за одну операцию: Хирурги Сеченовки удалили мужчине сразу две опухоли

Хирурги Сеченовского университета провели сложную роботическую операцию пациенту, у которого одновременно обнаружили рак прямой кишки и предстательной железы. Чтобы снизить риск осложнений, врачи применили необычную технику соединения тканей после удаления опухолей. Спустя две недели мужчина уже готовится к выписке, сообщили Life.ru в пресс-службе вуза.

Хирурги Сеченовки провели одну операцию пациенту с двумя видами рака. Видео © Предоставлено Life.ru

Сочетание двух онкологических заболеваний представляет особую сложность, поскольку опухоли расположены в анатомически близких областях. При этом хирургам необходимо максимально сохранить нервные структуры, от которых зависят важные функции организма и качество жизни пациента.

Как объяснил директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Пётр Царьков, главная опасность возникает при формировании анастомозов — соединений тканей после удаления опухолей. При одновременном лечении рака кишечника и простаты они оказываются практически на одном уровне, поэтому любые осложнения могут поставить под угрозу результат всей операции.

«При каких-то неприятностях со стороны любого из этих анастомозов произойдёт катастрофа хирургическая, которая по сути дела зачеркнёт любой функциональный результат у этого больного, а возможно, и онкологический», — предупредил Царьков.

Из-за подобных рисков пациентам с таким сочетанием заболеваний не всегда предлагают хирургическое лечение, отдавая предпочтение лучевой и химиотерапии. Однако специалисты Клиники урологии и Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии после двух онкологических консилиумов решили провести обе операции одновременно с помощью роботизированной системы.

Для уменьшения вероятности осложнений хирурги разработали особую стратегию. Они отказались от стандартного аппаратного соединения кишечника, выбрав методику, позволяющую расположить анастомозы на разных уровнях. Для этого часть кишки вывели через анальный канал, сохранив возможность восстановления естественного прохождения кишечного содержимого. Таким образом, врачам удалось избежать формирования двух соединений на одном уровне.

При этом одновременное вмешательство потребовало более длительного наркоза и увеличило время пребывания пациента в специальном хирургическом положении. Как пояснил заведующий урологическим отделением Института урологии и репродуктивного здоровья Михаил Еникеев, такие особенности создают дополнительные риски, поэтому подготовке уделяют особое внимание.

«Мы берём только скомпенсированных и подготовленных пациентов на эту операцию», — рассказал специалист.

Сам пациент Вячеслав Попов признался, что понимал сложность своего положения. Врачи обнаружили у него сразу два опасных заболевания, каждое из которых требовало отдельного хирургического вмешательства.

Спустя две недели после операции мужчина готовится покинуть клинику. По результатам послеоперационного гистологического исследования врачи определили вторую стадию заболевания. При этом не уточняется, к какой из двух опухолей относится эта оценка. По словам специалистов, на данном этапе лечение завершено, дополнительная лучевая или химиотерапия пациенту не потребуется. В дальнейшем ему необходимо проходить онкологическое наблюдение.

Ранее Life.ru рассказывал, что хирурги Сеченовского университета за одну операцию удалили жительнице Донецка две злокачественные опухоли. У женщины диагностировали рак пищевода и ободочной кишки. Вмешательство провели лапароскопическим способом через небольшие проколы сразу в трёх анатомических зонах. После операции пациентка быстро пошла на поправку и начала готовиться к выписке.