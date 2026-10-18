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Регион
Опубликовано 18 октября, 15:18

Спорт важнее обстоятельств: Водитель Audi устроил пробежку голышом после аварии на ТТК

В Москве водитель Audi устроил ДТП на ТТК и сбежал с места аварии голым

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Москве водитель Audi протаранил два автомобиля на Третьем транспортном кольце, после чего выбежал из машины голым и попытался скрыться с места аварии. Об этом сообщает Mash, публикуя кадры внезапной пробежки.

Забег нагишом по Третьему транспортному. Видео © Telegram / Mash

Иномарка столкнулась с Volkswagen и Mercedes. В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen — у мужчины диагностировали сотрясение мозга и травму спины.

После столкновения водитель Audi бросился бежать без одежды. Следом за ним побежал его приятель, который также находился на месте происшествия.

Далеко уйти автомобилисту не удалось. Его задержали и направили на медицинское освидетельствование, которое должно установить, находился ли он в состоянии опьянения.

По предварительной информации, этот же водитель уже попадал в автомобильную аварию в 2024 году. Обстоятельства того происшествия пока не уточняются.

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Ранее Life.ru сообщал о другом массовом ДТП в Москве, после которого водитель скрылся с места происшествия. Мужчина без разрешения взял Toyota Land Cruiser у спящего знакомого, столкнулся с пятью автомобилями и сбежал, бросив перевёрнутый внедорожник.

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Юрий Лысенко
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