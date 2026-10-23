В Екатеринбурге водитель Skoda погиб после столкновения с автобусом

В Екатеринбурге водитель автомобиля Skoda погиб в результате столкновения с пассажирским автобусом. После аварии медики осматривают 16 человек, в том числе семерых несовершеннолетних. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Смертельное ДТП произошло днём 23 октября на улице 8 Марта. По предварительным данным, водитель легковушки совершил немотивированный выезд, после чего столкнулся с автобусом. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В момент аварии в салоне общественного транспорта находились пассажиры. Сейчас врачи проверяют состояние 16 человек, среди которых семь детей. Точное число получивших травмы пока не установлено.

Ранее СМИ сообщали, что после столкновения восемь человек увезли в больницу. По словам очевидцев, некоторых пассажиров выводили из автобуса под руки. Водитель иномарки оказался заблокирован в повреждённом автомобиле.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют причины аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее Life.ru сообщал о другом смертельном ДТП с автобусом на улице 8 Марта в Екатеринбурге. В июне после столкновения с легковушкой пассажирский автобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. Тогда погибли четыре человека, включая ребёнка. Водитель автобуса впоследствии рассказал, что перепутал педали газа и тормоза.