Два водителя погибли при столкновении фур на трассе «Амур» в Приамурье
Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Амурской области
Два водителя большегрузов погибли в результате столкновения грузовиков Renault и Sitrak на федеральной трассе «Амур» в Амурской области. Авария произошла 24 октября в Сковородинском муниципальном округе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, грузовые автомобили столкнулись на 807-м километре автодороги. Оба водителя получили смертельные травмы.
«В результате автоаварии оба водителя от полученных травм скончались. Личности погибших в автоаварии уточняются», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Центре гражданской защиты и пожарной безопасности «Амурские спасатели», одна из фур перевозила продукты питания. Кузов второго грузовика остался целым, спасатели его не вскрывали.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины столкновения и личности погибших.
Ранее Life.ru сообщал о гибели двух человек в ДТП с грузовиком на той же федеральной трассе «Амур». Авария произошла 18 октября на 796-м километре дороги в Сковородинском округе. Грузовик FAW столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace. В результате погибли водитель и пассажир микроавтобуса, ещё семь человек попали в больницу.