Два водителя погибли при столкновении фур на трассе «Амур» в Приамурье

Два водителя большегрузов погибли в результате столкновения грузовиков Renault и Sitrak на федеральной трассе «Амур» в Амурской области. Авария произошла 24 октября в Сковородинском муниципальном округе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, грузовые автомобили столкнулись на 807-м километре автодороги. Оба водителя получили смертельные травмы.

«В результате автоаварии оба водителя от полученных травм скончались. Личности погибших в автоаварии уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Центре гражданской защиты и пожарной безопасности «Амурские спасатели», одна из фур перевозила продукты питания. Кузов второго грузовика остался целым, спасатели его не вскрывали.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины столкновения и личности погибших.