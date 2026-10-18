Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП с грузовиком в Приамурье
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Грузовик FAW с полуприцепом столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace на федеральной трассе «Амур» в Амурской области. В результате аварии два человека погибли, ещё семеро пострадали, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.
ДТП произошло около 15:00 по местному времени на 796-м километре автодороги. По предварительной информации полиции, столкновение произошло из-за выезда на полосу встречного движения. Какой именно водитель допустил нарушение, пока не уточняется.
Водитель и один из пассажиров микроавтобуса скончались на месте от полученных травм. Ещё семерых пассажиров Toyota Hiace госпитализировали. Информация о тяжести их состояния пока не поступала.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России «Сковородинский». Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смертельной аварии.
Ранее Life.ru сообщал о ДТП в Нижнем Новгороде, где Mercedes врезался в торговый павильон и сбил пешеходов. Авария произошла возле парка имени Пушкина, когда водитель двигался задним ходом. Пострадали три человека, включая 14-летнюю школьницу. Двух пострадавших медики отпустили после осмотра, а 32-летнюю женщину госпитализировали.