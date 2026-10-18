Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП с грузовиком в Приамурье

Грузовик FAW с полуприцепом столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace на федеральной трассе «Амур» в Амурской области. В результате аварии два человека погибли, ещё семеро пострадали, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

ДТП произошло около 15:00 по местному времени на 796-м километре автодороги. По предварительной информации полиции, столкновение произошло из-за выезда на полосу встречного движения. Какой именно водитель допустил нарушение, пока не уточняется.

Водитель и один из пассажиров микроавтобуса скончались на месте от полученных травм. Ещё семерых пассажиров Toyota Hiace госпитализировали. Информация о тяжести их состояния пока не поступала.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России «Сковородинский». Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смертельной аварии.