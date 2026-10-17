Mercedes врезался в торговый павильон в Нижнем Новгороде, пострадали трое
Место аварии. Обложка © «МАКС» / ГУ МВД России по Нижегородской области
Автомобиль Mercedes врезался в торговый павильон и сбил пешеходов возле парка имени Пушкина в Нижнем Новгороде. В результате ДТП пострадали три человека, включая 14-летнюю школьницу, сообщили в региональном управлении МВД.
Авария произошла 17 октября на улице Белинского возле дома № 11/66. По предварительным данным полиции, водитель 1957 года рождения двигался задним ходом и не убедился в безопасности манёвра. Машина наехала на торговый павильон, а затем — на двух пешеходов.
По уточнённым данным Госавтоинспекции, травмы получили 21-летняя сотрудница торговой точки, 14-летняя ученица восьмого класса и 32-летняя женщина.
Продавщицу отпустили после постановки диагноза. Школьницу осмотрели прибывшие медики и также отпустили. Госпитализация потребовалась только 32-летней пострадавшей.
Ранее сообщалось о четырёх пострадавших, однако полиция скорректировала эти сведения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.
Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП в Саратовской области, где за рулём Toyota Corolla находился 16-летний подросток. Авария произошла возле села Новосельское в Аркадакском районе. По предварительным данным полиции, юноша не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся. Его 16-летняя пассажирка погибла на месте, а самого водителя госпитализировали.