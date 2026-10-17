Mercedes врезался в торговый павильон в Нижнем Новгороде, пострадали трое

Автомобиль Mercedes врезался в торговый павильон и сбил пешеходов возле парка имени Пушкина в Нижнем Новгороде. В результате ДТП пострадали три человека, включая 14-летнюю школьницу, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла 17 октября на улице Белинского возле дома № 11/66. По предварительным данным полиции, водитель 1957 года рождения двигался задним ходом и не убедился в безопасности манёвра. Машина наехала на торговый павильон, а затем — на двух пешеходов.

По уточнённым данным Госавтоинспекции, травмы получили 21-летняя сотрудница торговой точки, 14-летняя ученица восьмого класса и 32-летняя женщина.

Продавщицу отпустили после постановки диагноза. Школьницу осмотрели прибывшие медики и также отпустили. Госпитализация потребовалась только 32-летней пострадавшей.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших, однако полиция скорректировала эти сведения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.