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Регион
Опубликовано 17 октября, 20:44

Mercedes врезался в торговый павильон в Нижнем Новгороде, пострадали трое

Место аварии. Обложка © «МАКС» / ГУ МВД России по Нижегородской области

Место аварии. Обложка © «МАКС» / ГУ МВД России по Нижегородской области

Автомобиль Mercedes врезался в торговый павильон и сбил пешеходов возле парка имени Пушкина в Нижнем Новгороде. В результате ДТП пострадали три человека, включая 14-летнюю школьницу, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла 17 октября на улице Белинского возле дома № 11/66. По предварительным данным полиции, водитель 1957 года рождения двигался задним ходом и не убедился в безопасности манёвра. Машина наехала на торговый павильон, а затем — на двух пешеходов.

По уточнённым данным Госавтоинспекции, травмы получили 21-летняя сотрудница торговой точки, 14-летняя ученица восьмого класса и 32-летняя женщина.

Продавщицу отпустили после постановки диагноза. Школьницу осмотрели прибывшие медики и также отпустили. Госпитализация потребовалась только 32-летней пострадавшей.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших, однако полиция скорректировала эти сведения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.

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Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП в Саратовской области, где за рулём Toyota Corolla находился 16-летний подросток. Авария произошла возле села Новосельское в Аркадакском районе. По предварительным данным полиции, юноша не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся. Его 16-летняя пассажирка погибла на месте, а самого водителя госпитализировали.

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Юрий Лысенко
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