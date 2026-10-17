В Петрозаводске возбудили уголовное дело после ДТП с гибелью двух медиков
Место происшествия. Обложка © «МАКС» / МВД по Республике Карелия
В Петрозаводске возбудили уголовное дело после столкновения легкового автомобиля со скорой помощью, в результате которого погибли педиатр и водитель медицинской машины. Об этом сообщило МВД Карелии, уточнив, что водитель легковушки задержан.
Дело расследуют по части 5 статьи 264 УК РФ — о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности гибель двух или более человек. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства аварии и проводят необходимые процессуальные действия.
Ранее Life.ru сообщал о гибели врача-педиатра Олега Стусенко и водителя Александра Заляжного в ДТП в Петрозаводске. Бригада скорой помощи в момент столкновения направлялась на вызов к семимесячному ребёнку.