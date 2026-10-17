Врач и водитель скорой погибли в ДТП по пути к больному младенцу в Карелии

В Петрозаводске 68-летний педиатр и 46-летний водитель скорой помощи погибли в аварии, когда ехали на вызов к семимесячному ребёнку. Обстоятельства поездки сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, гибель двух сотрудников подтвердили в МВД республики.

Место ДТП. Фото © Max / МВД по Республике Карелия

По данным полиции, столкновение с автомобилем Kia произошло 17 октября около 02:52 мск на перекрёстке улиц Красноармейской и Максима Горького. Оба сотрудника скорой скончались на месте. Охлопков назвал имена погибших — педиатр Олег Стусенко и водитель Александр Заляжный. По словам министра, машина скорой направлялась к ребёнку с включёнными проблесковыми маячками.

За рулём выскочившей на скорую машину Kia находился мужчина 1997 года рождения. Его госпитализировали. Как сообщил глава регионального Минздрава, состояние пострадавшего стабильное. Обстоятельства столкновения выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полиция просит свидетелей смертельного ДТП откликнуться.

«Госавтоинспекция обращается ко всем, кто стал очевидцем дорожно-транспортного происшествия обратиться в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам: 715-900 или 78-44-44», — сказано в тексте ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП со скорой помощью в Башкирии. После столкновения с грузовиком погибли два медработника и 20-летняя девушка, позднее в больнице умер водитель скорой.