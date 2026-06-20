Умер водитель скорой, пострадавший в страшном ДТП с тремя погибшими в Башкирии

Водитель скорой, пострадавший в ДТП с тремя погибшими в Башкирии, умер в больнице. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

«К сожалению, несмотря на усилия врачей пострадавший умер», — говорится в сообщении.

До этого мужчина находился в реанимации в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Авария произошла 18 июня на трассе в Дуванском районе. 41-летний водитель скорой столкнулся с грузовиком, которые стояли на дороге из-за красного сигнала светофора. В результате погибли два медработника и 20-летняя девушка. Водитель скорой был госпитализирован в тяжёлом состоянии, но спасти его не удалось