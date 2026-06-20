Умер водитель скорой, пострадавший в страшном ДТП с тремя погибшими в Башкирии
Место ДТП с грузовиком и каретой скорой помощи в Башкортостане. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан
Водитель скорой, пострадавший в ДТП с тремя погибшими в Башкирии, умер в больнице. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.
«К сожалению, несмотря на усилия врачей пострадавший умер», — говорится в сообщении.
До этого мужчина находился в реанимации в тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
Авария произошла 18 июня на трассе в Дуванском районе. 41-летний водитель скорой столкнулся с грузовиком, которые стояли на дороге из-за красного сигнала светофора. В результате погибли два медработника и 20-летняя девушка. Водитель скорой был госпитализирован в тяжёлом состоянии, но спасти его не удалось
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