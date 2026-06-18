В Башкирии скорая врезалась в грузовик, погибли два врача и девушка

В Башкирии автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два врача и 20-летняя девушка, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Об этом сообщили в прокуратурае республики.

Авария произошла на 80-м километре трассы Кропачево — Месягутово — Ачит в Дуванском районе. Водитель спецтранспорта в крайне тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств происшествия, а также проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Ведомство взяло на контроль ход доследственной проверки и принятие процессуального решения.

Ранее в Саратовской области произошла авария с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля Lada. Травмы получили 11 человек. Большинство пострадавших находились в салоне маршрутки. Ещё двое ехали в легковом автомобиле. Одного из пострадавших спасатели доставили в больницу на реанимобиле. Остальных участников аварии передали бригадам скорой помощи.