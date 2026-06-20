Один человек погиб и 9 пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье

В Изобильненском округе Ставропольского края произошла серьёзная авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, который вёз пассажиров по маршруту Изобильный — Ставрополь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

23-летний водитель легковой машины сначала врезался в дорожное ограждение, а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм он скончался на месте. По данным госавтоинспекции у него водительского удостоверения.

«Пострадали 9 пассажиров микроавтобуса, среди них один несовершеннолетний. Все пострадавшие доставлены в Изобильненскую районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Владимиров поручил краевому Минздраву взять ситуацию под контроль и при необходимости перевести пострадавших в более крупные медучреждения края. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался водитель автомобиля «Хёндэ Крета», который въехал в толпу пешеходов у здания клиники военной травматологии на Боткинской улице. Также пострадали двое мужчин: один — в тяжёлом состоянии, второй получил лёгкие ранения. Оба были госпитализированы.