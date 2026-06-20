Пострадавшая в лобовом ДТП с 6 погибшими под Саратовом в тяжёлом состоянии
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Пострадавшая в лобовом ДТП с шестью погибшими в Дергачёвском районе Саратовской области находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Для эвакуации пострадавшей в саратовскую больницу вызвана санавиация.
Трагедия произошла утром 20 июня вблизи посёлка Дергачи, столкнулись Renault Logan и Hyundai Accent. Предварительной причиной назван выезд Renault на встречную полосу. Прокуратура Дергачевского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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