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Регион
20 июня, 10:12

Пострадавшая в лобовом ДТП с 6 погибшими под Саратовом в тяжёлом состоянии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пострадавшая в лобовом ДТП с шестью погибшими в Дергачёвском районе Саратовской области находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Для эвакуации пострадавшей в саратовскую больницу вызвана санавиация.

Трагедия произошла утром 20 июня вблизи посёлка Дергачи, столкнулись Renault Logan и Hyundai Accent. Предварительной причиной назван выезд Renault на встречную полосу. Прокуратура Дергачевского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

В подмосковном Одинцове столкнулись четыре машины, один человек в больнице
В подмосковном Одинцове столкнулись четыре машины, один человек в больнице

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Анастасия Никонорова
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