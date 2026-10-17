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Регион
Опубликовано 17 октября, 09:33

Подросток за рулём погубил 16-летнюю пассажирку, опрокинув Toyota Corolla под Саратовом

В Саратовской области 16-летняя девушка погибла в ДТП с подростком за рулём

Обложка © Telegram / МВД 64

Обложка © Telegram / МВД 64

В Саратовской области поездка двух 16-летних подростков обернулась смертельной аварией. После опрокидывания Toyota Corolla находившаяся в салоне девушка погибла, а её сверстника, управлявшего машиной, госпитализировали. О трагедии сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло неподалёку от села Новосельское в Аркадакском районе. По предварительным сведениям полиции, юноша за рулём иномарки «допустил опрокидывание транспортного средства». Полученные пассажиркой травмы оказались несовместимы с жизнью. Самого водителя доставили в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранители восстанавливают картину случившегося. Им предстоит установить точную причину потери управления автомобилем и все обстоятельства происшествия.

В Уфе шестеро детей пострадали в ДТП с тремя иномарками
В Уфе шестеро детей пострадали в ДТП с тремя иномарками

Ранее Life.ru сообщал о другой смертельной аварии с участием подростков в Саратове. Тогда несовершеннолетний водитель ВАЗ-2113 врезался в дерево на Ново-Астраханском шоссе. В результате столкновения один ребёнок погиб, ещё четверо получили травмы. Двоих пострадавших госпитализировала реанимационная бригада, остальных доставили в больницу сотрудники скорой помощи.

Больше новостей о дорожных происшествиях, авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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