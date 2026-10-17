Подросток за рулём погубил 16-летнюю пассажирку, опрокинув Toyota Corolla под Саратовом

В Саратовской области поездка двух 16-летних подростков обернулась смертельной аварией. После опрокидывания Toyota Corolla находившаяся в салоне девушка погибла, а её сверстника, управлявшего машиной, госпитализировали. О трагедии сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло неподалёку от села Новосельское в Аркадакском районе. По предварительным сведениям полиции, юноша за рулём иномарки «допустил опрокидывание транспортного средства». Полученные пассажиркой травмы оказались несовместимы с жизнью. Самого водителя доставили в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранители восстанавливают картину случившегося. Им предстоит установить точную причину потери управления автомобилем и все обстоятельства происшествия.

Ранее Life.ru сообщал о другой смертельной аварии с участием подростков в Саратове. Тогда несовершеннолетний водитель ВАЗ-2113 врезался в дерево на Ново-Астраханском шоссе. В результате столкновения один ребёнок погиб, ещё четверо получили травмы. Двоих пострадавших госпитализировала реанимационная бригада, остальных доставили в больницу сотрудники скорой помощи.