Грузовик раздавил толпу паломников у храма в Индии, погибли 15 человек

Пятнадцать человек погибли при наезде грузовика на паломников возле храма Шитала Мата в индийском Гвалиоре, штат Мадхья-Прадеш. По данным газеты Hindustan Times со ссылкой на полицию, ещё 27 человек получили травмы, среди них шестеро в тяжёлом состоянии.

ДТП в Индии. Видео © Х / globalbrief_now

Авария произошла в ночь на 18 октября. Грузовик въехал в людей, находившихся рядом с храмом, после чего врезался во входные ворота. Среди пострадавших — двое полицейских. Предварительно следствие связывает происшествие с технической неисправностью: водитель мог потерять управление машиной. Окончательную причину аварии ещё предстоит установить. Задержаны как владелец транспортного средства, так и сам водитель.

Ранее в Саратовской области поездка двух 16-летних подростков обернулась смертельной аварией. После опрокидывания Toyota Corolla находившаяся в салоне девушка погибла, а её сверстника, управлявшего машиной, госпитализировали.