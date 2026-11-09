Число беспилотников, сбитых над Ленинградской областью в ходе продолжающейся атаки, достигло 81. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбит 81 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал глава региона в мессенджере «Макс» в 04:33 мск 9 ноября.

Ранее Дрозденко сообщал об уничтожении 38 беспилотников. Таким образом, количество сбитых воздушных целей выросло более чем вдвое. На момент публикации сообщения об 81 БПЛА отражение атаки продолжалось.

Ранее Life.ru сообщал о другой массированной атаке на Ленинградскую область. Тогда в деревне Низино Ломоносовского района обломки сбитых беспилотников повредили четыре припаркованных автомобиля и вызвали возгорание.