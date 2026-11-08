Минобороны: ПВО России сбила за сутки 538 беспилотников ВСУ
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Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 538 украинских беспилотников самолётного типа. Такие данные 8 ноября привели в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, военные отчитались об уничтожении трёх управляемых авиационных бомб.
Накануне Минобороны также сообщало о масштабной работе противовоздушной обороны. Как писал Life.ru, за предыдущие сутки военные отчитались об уничтожении 903 дронов и четырёх ракет «Нептун». Эти показатели относятся к другому отчётному периоду.
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