Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 538 украинских беспилотников самолётного типа. Такие данные 8 ноября привели в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, военные отчитались об уничтожении трёх управляемых авиационных бомб.

Накануне Минобороны также сообщало о масштабной работе противовоздушной обороны. Как писал Life.ru, за предыдущие сутки военные отчитались об уничтожении 903 дронов и четырёх ракет «Нептун». Эти показатели относятся к другому отчётному периоду.