За день над регионами России сбили 34 украинских БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
За минувший день системы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщило Минобороны. Их уничтожали в том числе над акваторией Азовского моря.
«Уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской, Ростовской областей, Республики Крым», — сказали там.
Ранее Минобороны России отчиталось о работе зенитчиков в ночь на 9 ноября. Уничтожены 430 украинских беспилотников.