Беспилотники, атаковавшие Ленинградскую область в ночь на 9 ноября, могли быть запущены с территории прибалтийских государств. Такую версию в беседе с aif.ru высказал Герой России, генерал-майор авиации в запасе Сергей Липовой. За ночь силы ПВО уничтожили над регионом 113 дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Ленинградская область однозначно находится под прицелом со стороны Прибалтики», — заявил Липовой.

По утверждению генерала, на территории прибалтийских государств находятся базы, которые могут использоваться для запуска украинских беспилотников. Липовой также заявил, что подобные случаи уже фиксировались ранее.

Массированная атака на Ленинградскую область продолжалась более трёх часов. В Киришском районе беспилотник попал на территорию нефтеперерабатывающего предприятия КИНЕФ, где возник пожар. По информации региональных властей, возгорание удалось локализовать.

Кроме того, из-за повреждения энергооборудования несколько населённых пунктов Всеволожского района временно остались без электричества. В Киришах также было нарушено теплоснабжение. Позднее работу коммунальной инфраструктуры восстановили.

Самые тяжёлые последствия зафиксированы во Всеволожске. Обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома. Погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже. Остальных жильцов эвакуировали.

На фоне обсуждения маршрутов беспилотников Life.ru также собрал факты об атаке на Ленинградскую область 11 ноября и её последствиях.

Ранее Life.ru сообщал о гибели женщины во Всеволожске после падения обломков беспилотника на жилой дом. Губернатор Александр Дрозденко пообещал оказать необходимую помощь семье погибшей.