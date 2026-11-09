Предприятие загорелось в Ленобласти после удара беспилотника
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Из-за удара дрона ВСУ на территории предприятия КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области произошёл пожар, к настоящему моменту возгорание удалось локализовать. О происшествии сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Сейчас специалисты продолжают устранять последствия атаки.
Кроме того, в Киришах было повреждено оборудование теплоснабжения, но его работу и выработку электроэнергии уже восстановили. В результате этой же атаки во Всеволожске погибла женщина: она находилась на верхнем этаже дома, на крышу которого упали обломки БПЛА.
Через два дня регион вновь подвергся масштабному налёту — подробности атаки 11 ноября и пожара в Усть-Луге Life.ru собрал в отдельном хабе.