Кроме того, в Киришах было повреждено оборудование теплоснабжения, но его работу и выработку электроэнергии уже восстановили. В результате этой же атаки во Всеволожске погибла женщина: она находилась на верхнем этаже дома, на крышу которого упали обломки БПЛА.