Во Всеволожске Ленинградской области женщина погибла в собственной квартире после падения обломков украинского беспилотника на крышу многоквартирного дома. Трагедия произошла во время массированной ночной атаки 9 ноября, последствия которой также затронули энергетические объекты и промышленное предприятие в Киришах.

О гибели местной жительницы сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, женщина находилась в квартире на последнем этаже здания, когда на крышу рухнули фрагменты БПЛА.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшей. Мы окажем семье погибшей всю необходимую помощь», — написал глава региона.

Остальных жильцов повреждённой многоэтажки эвакуировали. Для них открыли пункт временного размещения в городском Доме культуры, где на момент последнего сообщения губернатора оставались четыре человека.

Ночная атака также привела к перебоям с электричеством во Всеволожском районе. В 04:07 отключилась линия электропередачи напряжением 35 кВ, из-за чего без света остались 114 трансформаторных подстанций. Электроснабжение нарушилось в Ваганове, Коккореве, Борисове, на станции Ладожское Озеро и в посёлке Грибное. Всего отключения затронули менее тысячи жителей. К 10:00 энергетики полностью восстановили подачу электричества.

В Киришском районе беспилотник попал на территорию предприятия КИНЕФ, после чего начался пожар. К моменту публикации обновлённой сводки возгорание удалось локализовать, специалисты продолжали устранять последствия. Также в Киришах пострадало оборудование теплоснабжения, однако его работу уже восстановили вместе с выработкой электроэнергии. Организованный в городе пункт временного размещения решили закрыть, поскольку помощь с расселением никому не потребовалась.

Для жителей Ленинградской области, пострадавших от атак беспилотников, открыли горячую линию по вопросам социальной поддержки: 8-800-350-06-05, добавочный 2.

Ранее сообщалось о падении обломков дронов на многоквартирный дом во Всеволожске и повреждении квартиры в Киришах. Тогда последствия атаки ещё уточнялись, а сведений о погибших не поступало. Позднее региональные власти сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили над Ленинградской областью 113 беспилотников.

Спустя два дня после этих событий произошла новая массированная атака беспилотников на Ленобласть, о последствиях которой Life.ru рассказывает отдельно.