Жильцов повреждённой дроном многоэтажки во Всеволожске разместят в Доме культуры
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Во Всеволожске Ленинградской области открыли пункт временного размещения для жителей многоквартирного дома, на крышу которого упали обломки украинского беспилотника. Людей готовы принять в городском Доме культуры, пока экстренные службы устраняют последствия ночной атаки.
Как сообщила глава Всеволожского района Лира Бурак, повреждённое здание находится на Берёзовом проезде. Руководитель муниципалитета прибыла к месту происшествия около пяти часов утра 9 ноября. К этому времени специалисты районных и областных служб уже приступили к работе.
«Для жителей организован пункт временного размещения в городском Доме культуры. В ближайшее время состоится заседание оперативного штаба», — написала Бурак.
Местные власти координируют устранение последствий налёта. Жители могут получить необходимую информацию по телефону 8 (81370) 2-54-88, который опубликовала глава района.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о попадании фрагментов БПЛА на крышу жилого дома во Всеволожске. По его данным, к тому моменту средства ПВО уничтожили над регионом 93 беспилотника. Также в Киришах обломки повредили квартиру, из которой эвакуировали семью, а в промышленной зоне города зафиксировали попадания дронов.