Во Всеволожске Ленинградской области открыли пункт временного размещения для жителей многоквартирного дома, на крышу которого упали обломки украинского беспилотника. Людей готовы принять в городском Доме культуры, пока экстренные службы устраняют последствия ночной атаки.

Как сообщила глава Всеволожского района Лира Бурак, повреждённое здание находится на Берёзовом проезде. Руководитель муниципалитета прибыла к месту происшествия около пяти часов утра 9 ноября. К этому времени специалисты районных и областных служб уже приступили к работе.

«Для жителей организован пункт временного размещения в городском Доме культуры. В ближайшее время состоится заседание оперативного штаба», — написала Бурак.

Местные власти координируют устранение последствий налёта. Жители могут получить необходимую информацию по телефону 8 (81370) 2-54-88, который опубликовала глава района.