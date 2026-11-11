Атака БПЛА на Ленинградскую область 11 ноября: 150 дронов, пожар в Усть-Луге и пострадавшие Оглавление Атака БПЛА на Ленобласть 11 ноября — главное к утру Что произошло в Усть-Луге Сколько БПЛА сбили над Ленинградской областью Есть ли пострадавшие после атаки на Усть-Лугу Что произошло с электроснабжением в Усть-Луге Что происходит в Пулково после атаки БПЛА Сколько рейсов задержано в Пулково 11 ноября Работает ли Пулково сейчас Когда отменили угрозу БПЛА в Ленинградской области Хронология атаки БПЛА на Ленобласть 11 ноября Что известно к этому моменту — подтверждено и уточняется FAQ Что известно об атаке БПЛА на Ленинградскую область 11 ноября 2026: 150 сбитых дронов, пожар в Усть-Луге, трое пострадавших, отключение подстанции и ситуация в Пулково. 3787 3787 Атака беспилотников на Ленинградскую область 11 ноября 2026 года. Иллюстрация к материалу о налёте БПЛА, ситуации в Усть-Луге и последствиях атаки. Изображение сгенерировано ИИ

Ленинградская область в ночь на 11 ноября 2026 года подверглась массированной атаке беспилотников. По предварительным данным губернатора Александра Дрозденко, за ночь над регионом сбили 150 БПЛА. Целью атаки, по его словам, была портовая зона Усть-Луги в Кингисеппском районе.

В результате попадания нескольких беспилотников в портовой зоне возник пожар. Пострадали трое работников, угрозы их жизни нет. В Усть-Луге также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. Масштаб последствий для энергоснабжения и сроки полного восстановления оборудования к утру официально не уточнялись.

На фоне атаки почти на семь часов ограничивали работу аэропорта Пулково. Ограничения на приём и выпуск самолётов сняли в 07:29 мск, однако расписание продолжило восстанавливаться: по данным пресс-службы аэропорта на 08:00, более чем на два часа задерживались 42 рейса, шесть были отменены, ещё девять ушли на запасные аэродромы.

Ночные ограничения изменили график Пулково. Где проверить задержку или отмену рейса и как действовать пассажиру, объясняется в справочном материале Life.ru.

Атака БПЛА на Ленобласть 11 ноября — главное к утру

По предварительным данным губернатора, за ночь над Ленинградской областью сбито 150 БПЛА.

Основной целью атаки власти назвали портовую зону Усть-Луги в Кингисеппском районе.

После попадания нескольких беспилотников в портовой зоне началось возгорание.

Пострадали трое работников; по данным властей, угрозы их жизни нет.

В Усть-Луге аварийно отключилась трансформаторная подстанция.

Беспилотную опасность в Ленинградской области отменили около 07:22 мск.

Пулково работал с ограничениями с 00:47 до 07:29 мск, после чего приём и выпуск самолётов возобновились.

Несмотря на снятие ограничений, утром сохранялись массовые задержки и отмены рейсов.

Что произошло в Усть-Луге

Ночью власти Ленинградской области сообщали о продолжающейся работе сил ПВО. По мере развития ситуации число уничтоженных беспилотников росло: сначала сообщалось о 42 аппаратах, затем о 141, позже — о 146. Утренний предварительный итог губернатора — 150 сбитых БПЛА.

Около шести утра стало известно о попадании беспилотников в портовой зоне Усть-Луги. Там возникло возгорание, к тушению привлекли необходимые силы и средства. Позже власти уточнили, что пострадали трое работников порта.

Сколько БПЛА сбили над Ленинградской областью

Последняя подтверждённая властями цифра к утру 11 ноября — 150 сбитых беспилотников. Она выше ранних ночных сводок, потому что работа ПВО продолжалась несколько часов.

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Есть ли пострадавшие после атаки на Усть-Лугу

Да. Губернатор Ленинградской области сообщил о трёх пострадавших работниках портовой зоны. По данным властей, угрозы их жизни нет.

Информации о погибших непосредственно в результате атаки на Усть-Лугу 11 ноября к утру не поступало.

Что произошло с электроснабжением в Усть-Луге

Во время атаки в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. В первых официальных сообщениях не уточнялись ни масштаб отключений у потребителей, ни сроки восстановления оборудования.

Что происходит в Пулково после атаки БПЛА

Аэропорт Пулково ночью временно не принимал и не отправлял самолёты. Росавиация ввела ограничения в 00:47 мск для обеспечения безопасности полётов. В 07:13 аэропорт начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами, а в 07:29 ограничения на приём и выпуск воздушных судов были полностью сняты.

Снятие ограничений не означает мгновенного возвращения расписания к норме. Самолёты и экипажи оказываются не в первоначальных аэропортах, меняется очередь на вылет и прилёт, поэтому последствия ночного сбоя могут сохраняться ещё несколько часов.

Сколько рейсов задержано в Пулково 11 ноября

По данным пресс-службы Пулково на 08:00, более чем на два часа задерживались 42 рейса, шесть рейсов были отменены, девять самолётов ушли на запасные аэродромы. Позднее данные онлайн-табло менялись по мере восстановления расписания, поэтому пассажирам необходимо проверять конкретный номер рейса непосредственно перед выездом в аэропорт.

Из-за ночных ограничений два пассажирских самолёта, следовавших в Петербург из Стамбула и Хургады, совершали посадку в Хельсинки. Ещё один самолёт из Хургады был перенаправлен в Калининград.

Работает ли Пулково сейчас

Да. Утром 11 ноября Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аэропорт вернулся к обслуживанию рейсов, однако отдельные задержки и отмены сохраняются из-за ночнего сбоя расписания.

Для пассажира важнее всего не общий статус аэропорта, а статус конкретного рейса: время вылета может измениться даже после полного снятия ограничений.

Когда отменили угрозу БПЛА в Ленинградской области

Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области объявили вскоре после полуночи. Отбой беспилотной опасности региональные власти дали утром, около 07:22 мск.

Во время действия предупреждения жителей также информировали о возможном снижении скорости мобильного интернета. Такие ограничения связи могут вводиться как одна из мер безопасности.

Хронология атаки БПЛА на Ленобласть 11 ноября

00:26 мск — в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА.

00:47 мск — Росавиация вводит ограничения на приём и выпуск самолётов в Пулково.

После 01:00 — власти сообщают о первых десятках уничтоженных беспилотников; работа ПВО продолжается.

К раннему утру число сбитых БПЛА увеличивается до 141, затем до 146.

Около 06:00 — власти сообщают о попаданиях в портовой зоне Усть-Луги, пожаре и аварийном отключении трансформаторной подстанции.

После 07:00 — губернатор сообщает предварительный итог: 150 сбитых БПЛА, трое пострадавших работников, угрозы их жизни нет.

Около 07:22 — объявлен отбой беспилотной опасности в Ленинградской области.

07:29 — Росавиация полностью снимает ограничения в Пулково.

08:00 — аэропорт сообщает о 42 рейсах с задержкой более двух часов, шести отменах и девяти самолётах, ушедших на запасные аэродромы.

Что известно к этому моменту — подтверждено и уточняется

Подтверждено — предварительно сбито 150 БПЛА; целью власти называют портовую зону Усть-Луги; произошёл пожар; пострадали трое работников; угрозы жизни нет; аварийно отключилась трансформаторная подстанция; ограничения в Пулково сняты.

Уточняется — полный масштаб повреждений в порту; окончательные последствия для энергоснабжения; сроки полного устранения последствий; итоговое число задержанных рейсов после восстановления расписания.

FAQ

Сколько БПЛА сбили над Ленинградской областью 11 ноября?

По предварительным данным губернатора Александра Дрозденко, за ночь над регионом сбили 150 беспилотников.

Что произошло в Усть-Луге?

В портовой зоне после попадания нескольких БПЛА возник пожар. Также аварийно отключилась трансформаторная подстанция.

Есть ли пострадавшие?

Да. Пострадали трое работников портовой зоны. По данным властей, угрозы их жизни нет.

Работает ли Пулково 11 ноября?

Да. Ограничения на приём и выпуск самолётов сняли в 07:29 мск, но из-за ночного сбоя продолжаются задержки и отмены отдельных рейсов.

Сколько рейсов задержано в Пулково?

По данным аэропорта на 08:00, более чем на два часа задерживались 42 рейса, шесть были отменены, девять самолётов ушли на запасные аэродромы. Числа меняются по мере восстановления расписания.

Отменена ли опасность БПЛА в Ленинградской области?

Да. Региональные власти объявили отбой беспилотной опасности утром 11 ноября.

Восстановлено ли электричество в Усть-Луге?

В официальных утренних сообщениях подтверждалось аварийное отключение трансформаторной подстанции, однако полный масштаб последствий и сроки восстановления не уточнялись.

Авторы Александра Новоселова