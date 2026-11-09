Ночной налёт дронов обесточил 114 подстанций в Ленобласти: 5 посёлков остались без света
Пять населённых пунктов Ленобласти остались без света после атаки БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Энергетики полностью восстановили электроснабжение пяти населённых пунктов Всеволожского района Ленинградской области, оставшихся без света после ночной атаки беспилотников. К 10:00 мск специалисты возобновили работу всех 114 трансформаторных подстанций, отключившихся утром 9 ноября.
Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, авария произошла в 04:07 на воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ. Без электричества временно остались менее тысячи человек.
Отключение затронуло Ваганово, Коккорево, Борисово, станцию Ладожское Озеро и посёлок Грибное. На восстановление подачи электроэнергии потребовалось около шести часов.
«На 10:00 все 114 ТП находятся под напряжением, электроснабжение восстановлено», — сообщил глава региона.
В результате той же ночной атаки обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома во Всеволожске. Позднее губернатор сообщил о гибели женщины, находившейся в квартире на верхнем этаже. Остальных жильцов эвакуировали, а для временного размещения пострадавших открыли пункт в городском Доме культуры. Кроме того, в Киришах беспилотник попал на территорию предприятия КИНЕФ, где начался пожар. Возгорание удалось локализовать. Также было повреждено оборудование теплоснабжения города, однако специалистам удалось восстановить подачу тепла и выработку электроэнергии.
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