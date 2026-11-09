Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, авария произошла в 04:07 на воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ. Без электричества временно остались менее тысячи человек.

В результате той же ночной атаки обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома во Всеволожске. Позднее губернатор сообщил о гибели женщины, находившейся в квартире на верхнем этаже. Остальных жильцов эвакуировали, а для временного размещения пострадавших открыли пункт в городском Доме культуры. Кроме того, в Киришах беспилотник попал на территорию предприятия КИНЕФ, где начался пожар. Возгорание удалось локализовать. Также было повреждено оборудование теплоснабжения города, однако специалистам удалось восстановить подачу тепла и выработку электроэнергии.