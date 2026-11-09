Операторы ударных беспилотников группировки войск «Южная» поразили цели в районе Дружковки. Минобороны России опубликовало кадры удара в Telegram, сопроводив видео подписью «Зашли без стука».

Дроноводы ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

На видео показана работа операторов дронов ВС РФ, которые точно наводят БПЛА по позициям украинской армии. Видно, что враг не ожидал появления наших «птичек» прямо в окопах и блиндажах. Солдаты ВСУ разбегаются, но их и вражескую технику на позиции накрывает ударной волной.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о боях в Дружковке и в районе Веролюбовки. По его словам, в окрестностях Алексеево-Дружковки российские подразделения отражают контратаки ВСУ.