Ожесточённые боестолкновения продолжаются в Дружковке и расположенной неподалёку Веролюбовке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Вести».

«В самой Дружковке, а также в районе Веролюбовки идут ожесточённые сражения», — сообщил руководитель ДНР.

Кроме того, украинские войска пытаются вернуть ранее утраченные позиции в районе Алексеево-Дружковки. По словам Пушилина, российские подразделения отражают контратаки противника.

«В окрестностях Алексеево-Дружковки Вооружённые силы Российской Федерации продолжают отбивать контратаки противника, пытающегося вернуть утраченные позиции», — рассказал глава республики.

Боевые действия продолжаются сразу на нескольких участках в окрестностях Дружковки.