Пушилин сообщил об ожесточённых боях в Дружковке и Веролюбовке
Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.
Ожесточённые боестолкновения продолжаются в Дружковке и расположенной неподалёку Веролюбовке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Вести».
«В самой Дружковке, а также в районе Веролюбовки идут ожесточённые сражения», — сообщил руководитель ДНР.
Кроме того, украинские войска пытаются вернуть ранее утраченные позиции в районе Алексеево-Дружковки. По словам Пушилина, российские подразделения отражают контратаки противника.
«В окрестностях Алексеево-Дружковки Вооружённые силы Российской Федерации продолжают отбивать контратаки противника, пытающегося вернуть утраченные позиции», — рассказал глава республики.
Боевые действия продолжаются сразу на нескольких участках в окрестностях Дружковки.
Ранее Life.ru опубликовал сводку о ситуации в районе Дружковки на 9 ноября. Российские подразделения продолжают наступление на флангах города и ведут бои на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. Также сообщалось о столкновениях в районе Алексеево-Дружковки и расширении зоны боевых действий на Константиновском направлении.